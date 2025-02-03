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Haber Merkezi

Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'den kaçmasının ardından yeni bir hükümet kurarak 30 Ocak 2025 tarihinde ülkenin cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed Şara, uluslararası alanda ilk resmi ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Türkiye’ye gerçekleştiriyor.

Şara, cumhurbaşkanı olarak iki gündür Suudi Arabistan’da.

Bugün Mekke’yi giden eden Şara, Umre ziyaretini de yaptı.

Şara için Kâbe’nin kapısı açıldı.

Şara’nın Dışişleri Bakanı Esed Eş-Şeybani ile birlikte gerçekleştirdiği bu ziyaret, Suriye’nin yeniden yapılandırılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ŞARA, YARIN ANKARA'DA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yarın (4 Şubat) Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde, Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır.” dedi.

FİDAN’IN ARALIK AYI ZİYARETİNDE İŞ BİRLİĞİ MESAJLARI ÖNE ÇIKMIŞTI

Aralık ayında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmede, geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanması ve ülkede istikrarın sağlanmasının öncelikli konular olduğuna dikkat çekildi.

Fidan, güvenliğin temin edilmesi, hukukun üstünlüğü ve azınlıkların korunmasının önemini vurguladı.

Şara’nın Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretleri, Suriye’nin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.