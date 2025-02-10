TSMC, güçlü yapay zeka çiplerini Çin'e göndermeyecek

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Teknoloji dünyasının devlerinden TSMC, ABD hükümetinin baskısıyla Çin'e yapay zeka çipi göndermeyi durdurdu.

Bu karar, Çin'in yapay zeka alanındaki büyümesini ve gelişimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan güçlü GPU çiplerinin Çin'e gönderilmemesi, Çinli şirketlerin bu alandaki rekabet gücünü zayıflatabilir.

AMBARGONUN NEDENİ VE KAPSAMI

Bu ambargo, TSMC tarafından üretilen bir çipin Huawei tarafından üretilen bir yapay zeka işlemcisinin içinde bulunmasının ardından geldi.

TSMC, 7nm işlem düğümü ve daha düşük bir işlem kullanılarak üretilen gelişmiş GPU çiplerinin gönderimini yasaklayarak, ABD yaptırımlarını takip ettiğini açıkladı.

ABD yaptırımları artık Çinli şirketlerin TSMC tarafından monte edilen çipleri alabilmeleri için ABD'nin beyaz listesine alınmış OSAT'ları (Dış Kaynaklı Yarı İletken Montajı ve Testi) kullanmasını gerektiriyor.

YENİ ABD KURALARI VE ETKİLERİ

Yeni ABD kuralları ayrıca, geliştiriciler ABD Ticaret Bakanlığı'ndan lisans almadıkları sürece 16nm veya daha düşük işlem düğümü kullanılarak üretilen 30 milyardan fazla transistörlü çiplerin Çin'e ihracatını da engelliyor.

Çin'in DeepSeek-R1'inin iki aylık bir süre boyunca 2.048 Nvidia H800 GPU kullanılarak eğitildiği bildirildi.

4nm işlem düğümü üzerine inşa edilen Nvidia H800 GPU'nun, çipi güçlü ve enerji açısından verimli hale getirmesi gereken 80 milyar transistör içerdiği bildirildi.

Nvidia H800 GPU'su 30 milyar transistör sınırının neredeyse üç katına sahip olduğundan ve 4nm işlem düğümü kullanılarak üretildiğinden, DeepSeek'in çipi satın almak için bir lisansa sahip olması gerekiyordu.

Görünüşe göre, şirkete böyle bir lisans verilmedi. Sonuç olarak, FBI ve Beyaz Saray DeepSeek'in bu çipleri nasıl elde ettiğini araştırıyor.