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WhatsApp android uygulamasına parmak izi güvenlik özelliği geliyor

WhatsApp, aylardır üzerinde çalıştığı parmak izi ile güvenlik sistemini nihayet getiriyor.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 09:31..
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca uygulamadaki güvenlik önlemlerini de artırmak için birçok çalışma yapan şirket, şimdilerde parmak izi özelliğini uygulamaya getiriyor.

Son günlerde WhatsApp'ın, parmak izi güvenliği üzerinde çalıştığı biliniyor. Şirket, WhatsApp Android beta uygulamasını 2.19.83 güncelleyerek parmak izi özelliğini uygulamaya ekledi.

whatsapp

WHATSAPP PARMAK İZİ İLE KİLİTLENECEK

WhatsApp, parmak izi ile kilit özelliğini beta uygulamasına eklese de şu anda bu özellik, uygulama içinde devre dışı olduğundan kullanılamıyor. Bütün kullanıcılar için yayınlandığında Ayarlar> Hesap> Gizlilik> Kilidi Açmak için Parmak İzini Kullan seçeneğinden aktif edilebilecek bu özellik sayesinde kullanıcılar,WhatsApp uygulamasına parmak izi koruması ekleyebilecek.

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