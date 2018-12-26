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Xiaomi Pocophone F1 ve Google Pixel 3XL kamera karşılaştırması

Xiaomi Pocophone F1 ve Google Pixel 3XL telefonlarının kamera performansına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 15:24..
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Xiaomi Pocophone F1 ve Google Pixel 3XL telefonlarının fiyatlarını karşılaştırdığınızda, kağıt üzerinde kesinlikle birbirlerine rakip olamayacaklarını beklersiniz. Şunu belirtmeliyiz ki, Google Pixel 3XL'de bulunan Night Sight özelliği, gerçekten ciddi bir fark oluşturuyor. Normal çekimlerde, birbirlerine oldukça yakın fotoğraf sonuçları veren telefonların performansına bir de siz göz atın.

KARŞILAŞTIRMA 1

Xiaomi Pocophone F1 ve Google Pixel 3XL kamera karşılaştırması

İlk bakışta, bu iki görüntüyü birbirinden ayırmak zor olabilir.  Pixel, renk üretiminde inanılmaz derecede hassastır ve bu genellikle görsel çekiciliği azaltabilir. Gökyüzüne bakınca Pocophone'un tüm sahneyi nasıl aydınlattığını görebilirsiniz. Solda bulunan köpek bile olması gerekenden daha beyaz görünüyor.


KARŞILAŞTIRMA 2

Xiaomi Pocophone F1 ve Google Pixel 3XL kamera karşılaştırması

Bu fotoğrafa baktığımızda, Pocophone'un doğaya biraz daha canlı renkler kattığını görüyoruz.

 

KARŞILAŞTIRMA 3

Xiaomi Pocophone F1 ve Google Pixel 3XL kamera karşılaştırması

Pocophone bu fotoğrafta parlaklığı ve gölgeleri ortadan kaldırıyor. Ancak Google Pixel 3XL daha doğru renkler elde ediyor.

 

KARŞILAŞTIRMA 4

Xiaomi Pocophone F1 ve Google Pixel 3XL kamera karşılaştırması

Bu fotoğrafların güzelliği aslında bakan kişiye göre değişiyor. Gökyüzü Pixel telefonda harika çıkmasına rağmen, çimlere baktığımızda Pocophone bir adım öne geçiyor.

 

KARŞILAŞTIRMA 5

Xiaomi Pocophone F1 ve Google Pixel 3XL kamera karşılaştırması

İki görüntü arasında fazla bir fark olmasa da, özellikle gökyüzüne baktığımızda Pixel 3XL harika bir görüntü elde etmiş diyebiliriz. Çimlere baktığımızda ise Pocophone F1'in daha bulanık sonuçlar elde ettiğini görebilirsiniz.

 

KARŞILAŞTIRMA 6

Xiaomi Pocophone F1 ve Google Pixel 3XL kamera karşılaştırması

Son olarak ise Pixel 3XL telefonlarda bulunan gece görüş modunun nasıl harika sonuçlar yarattığını görüyoruz. Diğer iki görüntünün aksine gece görüş modu ile çekilen fotoğraf, daha aydınlık ve daha canlı renkler içeriyor.

Görüntüleri dikkatlice incelediğinizde birçok ayrıntıyı yakalayabilirsiniz. Bütün bu karşılaştırmalara baktığınızda sizce hangi telefonun kamerası daha iyi?

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