Mersin'de 2 metrelik orkinos yakalandı

DHA
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 kafadar, balık tutmak için denize açılma kararı verdi.
Bunun ardından farklı meslek gruplarından 3 arkadaş, hafta sonu sıcaklardan uzaklaşmak ve balık tutmak için tekne ile Akdeniz'e açıldı.
3 arkadaş, bir yandan denize girip serinlerken, bir yandan da balık avlamak için olta attı.
Orkinos yakaladılar
Bir süre sonra oltaya büyük bir balık takıldı.
3 arkadaşın güçlükle tekneye çektiği balığın orkinos olduğu anlaşıldı.
Boyu 2 metre
Balığın boyutu karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen 3 arkadaş, bu anları cep telefonu kamerası ile kayda alıp, sosyal medyada paylaştı.
Sahile getirilip, tartıya konulan orkinosun 172 kilo, boyunun ise 2 metre olduğu görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)