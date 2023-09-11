Mersin'de 2 metrelik orkinos yakalandı Silifke'de tekne ile Akdeniz'e açılan 3 amatör balıkçı, olta ile 2 metrelik orkinos yakalamasının ardından şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DHA

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 kafadar, balık tutmak için denize açılma kararı verdi.

Bunun ardından farklı meslek gruplarından 3 arkadaş, hafta sonu sıcaklardan uzaklaşmak ve balık tutmak için tekne ile Akdeniz'e açıldı.

3 arkadaş, bir yandan denize girip serinlerken, bir yandan da balık avlamak için olta attı.

Orkinos yakaladılar

Bir süre sonra oltaya büyük bir balık takıldı.

3 arkadaşın güçlükle tekneye çektiği balığın orkinos olduğu anlaşıldı.

Boyu 2 metre

Balığın boyutu karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen 3 arkadaş, bu anları cep telefonu kamerası ile kayda alıp, sosyal medyada paylaştı.

Sahile getirilip, tartıya konulan orkinosun 172 kilo, boyunun ise 2 metre olduğu görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)