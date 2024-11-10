Haber Merkezi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yerel seçimlerde kent uzlaşısı kapsamında DEM ile yapılan iş birliği sonrası göreve başlamıştı.

Ancak, terör örgütü mensupları ile görüşmelerinin tespit edilmesi sonrası, 30 Ekim’de 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

VALİ YARDIMCISI KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak atanarak görevi devraldı.

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10 KASIM TÖRENİNDE KAYYUM PROTESTOSU

Ahmet Özer'in gözaltı sürecinde adliye önünde, tutuklanması sonrası da belediye önünde provokasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle Esenyurt'ta ilçe meydanında anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Belediyeye kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Can Aksoy, çelenk bıraktığı sırada bir grup tarafından protesto edildi.

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü