2019'da zam oranları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilen tebliğde, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

YÜZDE 23,73 ZAM

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2018 için yüzde 23,73 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.



Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da aktarıldı.

PASAPORT ÜCRETLERİ

Buna göre yeni pasaport harçlarında rakamlar şöyle olacak:

1 yıllık 200,80 TL’den 248.26 TL’ye

2 yıllık 327 TL’den 405 TL’ye

3 yıllık 465 TL’den 575 TL’ye

4-10 yıl 656 TL’den 811 TL’ye çıktı.

Defter bedeli de 108 TL’den 133 TL’ye çıktı. 10 yıllık pasaport almak isteyen biri 940 TL’den fazla ücret ödeyecek.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI 290 LİRA OLACAK

Yeni yılla birlikte, ehliyet harcı da 495.70 TL'den 613 liraya yükselecek.

Kırmızı ışıkta geçenlerin cezası da 235 liradan 290 liraya çıkacak.

