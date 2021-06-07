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    Adana'da kaybolan Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı

    Dün öğle saatlerinden itibaren kayıp olan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu.
    • AA
    • 07.06.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 10:25
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    Adana'da kaybolan Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Muhammet Cihan, dün öğle saatlerinde evinden çıkarak kayıplara karıştı. Ailesinin polise ihbarda bulunması üzerine Muhammet için arama çalışması başlatıldı.

    Bugün sabah saatlerinde ise Ege Bağatur Bulvarı'ndaki Devlet Su İşlerine ait (DSİ) sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti.

    MUHAMMET'TEN ACI HABER

    İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin, dün kaybolan Muhammet Cihan'a ait olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Muhammet Cihan'ın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

    Adana'da kaybolan Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı VİDEO

    Adana da kaybolan Muhammet in cansız bedenine ulaşıldı #1

    Adana da kaybolan Muhammet in cansız bedenine ulaşıldı #2

    Adana da kaybolan Muhammet in cansız bedenine ulaşıldı #3

    Adana da kaybolan Muhammet in cansız bedenine ulaşıldı #4

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