Adana'da kaybolan Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı

Dün öğle saatlerinden itibaren kayıp olan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Muhammet Cihan, dün öğle saatlerinde evinden çıkarak kayıplara karıştı. Ailesinin polise ihbarda bulunması üzerine Muhammet için arama çalışması başlatıldı.

Bugün sabah saatlerinde ise Ege Bağatur Bulvarı'ndaki Devlet Su İşlerine ait (DSİ) sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti.

MUHAMMET'TEN ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin, dün kaybolan Muhammet Cihan'a ait olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Muhammet Cihan'ın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

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