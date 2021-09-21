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    Adana'da ve Siirt'te PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

    Terör örgütünün cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 21.09.2021 - 08:31
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 09:18
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    Adana'da ve Siirt'te PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinde bulunan PKK/KCK terör örgütünden hükümlü örgüt mensuplarına teslim edilmek istenen, pantolon içerisine gizlenmiş talimatlar içeren örgütsel dokümanların ele geçirilmesi üzerine çalışma başlattı.

    Terör örgütünün cezaevi yapılanması olan "dış koordinasyon" ve "iç koordinasyon"una yönelik soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana'da 8, Siirt'te 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Adresleri tespit edilen şüphelilerin evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Ekipler, baskın yapılan evlerin yanı sıra söz konusu kişilerin örgütsel faaliyetleri için paravan olarak kullandıkları değerlendirilen Adana merkezli AATUHAY-DER (Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) ile Mersin merkezli ÇUTHAY-DER'de (Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği) arama yaptı.

    Adana'da ve Siirt'te PKK/KCK operasyonu VİDEO

    Adana da ve Siirt te PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı #1

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

    Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Adana da ve Siirt te PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı #2

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