Amasya'da kaza: İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar Suluova ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin savularak ikiye bölündüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü ve eşi, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı olarak çıkarıldılar.

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İHA

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi mevkiinde Mustafa Mikail C. yönetimindeki 05 ACC 629 plakalı hafif ticari araç ile Ömer E.'nin kullandığı 55 PE 305 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobil ikiye ayrıldı, yaralı çift hafif yaralarla taburcu oldu

Bariyere ve aydınlatma direğine çarpan otomobil parçalara ayrıldı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve eşi Safiye E., yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkartılan yaralılar ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Üç çocuk sahibi çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazanın görüntülerini izleyenler inanamadı

Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan kazanın görüntülerini izleyen vatandaşlardan Ahmet Uçar, "İkiye bölünen ve kağıt gibi parçalanan o arabadan nasıl kurtuldular çok hayret ettim" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)