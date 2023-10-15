Antalya'da dolum tesisinin dibinde yapılan yarışlar isyan ettirdi Petrol dolum tesisinin yanındaki 29 bloklu sitede yaşayan vatandaşlar, egzozlu araçlarla drift yapan ve yarışan sürücüler nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor.

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İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı 64. Sokak'taki petrol dolum tesislerine gelen sürücüler, bölge sakinlerini isyan ettirdi.

Dolum tesisi yanında bulunan ve trafiğe kapalı olan yolda toplanan araçlar, site sakinlerine korku dolu anlar da yaşatıyor.

Araçlarındaki abart egzozlarla çevreye rahatsızlık veren sürücler, kendi aralarında yarışlar düzenleyip araçlarıyla drift yapıyor.

"Sabaha kadar burada yarış yapılıyor"

Kış aylarında 2 bin, yaz aylarında ise 4 bin nüfusa ulaşan sitenin yöneticisi Necdet Aksel, yolun trafiğe kapalı olduğunu ve sürekli motosiklet ile otomobil sürücülerinin drift yapıp lastik yaktığını dile getirerek, “Gece bu arabalardan bir tanesi bu tankerlere girip patlatsa facia olur. UKOME’ye dilekçemizi sunduk, bir engel yaptılar ama faydası olmadı, bu yollara girişleri kapatıp güvenlik koyup sadece tankere izin verilmesi lazım. Burada yaşayan yaşlı insanlar var, sabaha kadar burada motosiklet ve araba yarışları yapılıyor.

Site rahatsız , halk rahatsız, emniyette rahatsız çünkü sürekli onların vaktini alıyoruz. Çünkü gece buraya emniyet gelirken kaçıp gidiyorlar sonra toplanıp tekrar buraya geliyor. Sabaha kadar bunlar yapılıyor, yerlerdeki lastik izleri de belli zaten. Bizim istediğimiz bu işe çare bulunsun, önlemi alınsın” şeklinde konuştu.

"Yapılan uyarılar işe yaramıyor"

Sürücüleri defalarca uyarmaya gittiğini ancak bir sonuç alamadığını aktaran Aksel, “Yanlarına gittim ve arkadaşlar bakın burada kaza yaparsınız patlama olur genç kişilersiniz size de yazık olur diye söyledim. ‘Siz yetkili misiniz, ne karışıyorsunuz. Buranın emniyeti var, bilmem neyi var size ne’ dediler.

Onlar uyarıyı da takmıyor, biz yaparız ederiz cezası varsa kanun var yazılsın öderiz, bizim paramız var, kaç paraysa veririz, nereye şikâyet ederseniz edin’ dediler” ifadelerini kullandı.

"Yaşlılarımız ve hastalarımız var"

Site sakinlerinden Gürkan Koç ise “Antalya’nın en büyük sitelerinden bir tanesiyiz, burada yaklaşık 3-4 bin kişi yaşıyor. Yaşlılarımız, hastalarımız var gece burada çok gürültü oluyor, insanlar uyuyamıyor. Sabaha kadar burada yarışlar yapılıyor, lastikler yakılıyor.

Öncelikle biz site olarak gürültüden şikayetçiyiz ama genel olarak bakınca burada olabilecek kazalardan da endişe duyuyoruz burada dolum tesislerinin orada gördüğünüz gibi pek çok tankerler var bu tankerlere herhangi bir aracın çarpması durumunda istenmeyecek şekilde büyük patlamalar olabilir endişesini duyuyoruz ve bu bizi çok korkutuyor bundan da şikâyetçiyiz yetkililerden bu konuda önlem almasını istiyoruz” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)