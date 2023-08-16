Antalya’da kamyonetin yol verdiği yayaya, motosiklet çarptı Kamyonetin yol verdiği yayaya çarpan motosikletli, hem araç sürücüsüne hakaretler yağdırdı hem de olay yerinden kaçtı.

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İHA

Yayaya saygının mum gibi arandığı şu dönemde yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı…

Yer bu kez Antalya’nın Manavgat ilçesi.

Manavgat Köprüsü çıkışında seyir halindeki Uğur Carus’un kullandığı 07 LDJ 83 plakalı kapalı kasa kamyonet, Cumhuriyet Meydanı istikametinden yola aniden çıkan Özkan Eylül’e çarpmamak için durdu.

Motosikletiyle çarptı

Bu sırada sağ taraftan aynı istikamette gitmekte olan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, Özkan Eylül’e çarptı.

Kazada yaralanan Özkan Eylül, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şoförüne hakaretler yağdırıp, kaçtı

Diğer taraftan yayaya çarpan motosikletin sürücüsü, kamyonet şoförüne yayaya yol verdiği için hakaretler yağdırdı.

Motosikletli daha sonra kaza yerinden kaçtı.

"Kazanın benim yayaya yol vermem yüzünden olduğunu söyledi"

Başına gelenleri anlatan sürücü Carus, “Çarpmamak için yayaya yol verdim. Yaya tam benim önümden geçtiği sırada sağdan gelen motosiklet yayaya çarptı. Motosiklet sürücüsü kazanın benim yayaya yol vermem yüzünden olduğunu söyleyerek üzerime yürüdü ve hakaretlerde bulundu. Daha sonra motosikletine binip olay yerinden kaçtı.” dedi.