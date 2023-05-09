Antalya'da sinir krizi geçiren genç, evinin balkonuna çıkıp eline geçen her şeyi sokağa attı Evinin penceresinden mahalleye cam eşyalar fırlatarak tehlike saçan şahıs, polis ve çevredekilere zor anlar yaşattı. ‘Akşam parti vereceğiz kim gelecek?' diyen şahıs, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

İHA

Antalya'da gündüz vakti hareketli dakikalar yaşandı.

Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, 3 katlı bir binanın en üst katında oturan 38 yaşındaki R.C., sinir krizi geçirdi.

Almanya'dan kente gelen ve buraya yerleşen şahıs, balkondan aşağıya evin tüm eşyalarını fırlattı.

Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Olayın ardından pencerelere koşan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla birlikte belirtilen adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, R.C., evdeki mutfak camlarını kırmaya başladı.

"Akşam parti yapacağız"

Zaman zaman pencereden ve balkondan çıkıp, “Tamam mı devam mı? Bayanlar mı erkekler mi karar verecek? Bayanlar karar versin. Akşam parti yapacağız Konyaaltı’nda, Kim gelecek? Herkes benim davetlim. Sabaha kadar parti.” sözlerini sarf etti.

Özel hareket destek verdi

Eşya atmaya devam eden R.C.’nin mutfaktan eline geçirdiği ve sokağa fırlattığı kavanoz, sivil polis memurunun dibine düştü.

Çevredekilerin meraklı bakışları arasında eylemine devam eden şahıs için olay yerine özel hareket ekipleri de takviye olarak istendi.

Yaklaşık 1 saat boyunca herkese ecel terleri döktüren şahıs balkona çıktığı sırada polis ekipleri, dış kapıyı kırıp içeri girdi.

Polisle göz göze gelen R.C., etkisiz hale getirilerek önce polis otosuna, ardından hastaneye götürüldü.