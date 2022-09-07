Köpeği motosikletine bağlayarak kilometrelerce koşturan sürücü, vatandaşlardan tepki gördü. Uyarıları dikkate almayan şahsın yolu otomobil sürücüsü tarafından kesildi. O anlar kaydedildi.

Hayvana yapılan eziyette gelinen son nokta...

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul Arnavutköy.

Akşam saatlerinde bölgenin işlek caddelerinden biri olan Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halinde olan bir şahsın, motosikletinin arkasına köpek bağladığı görüldü.

Uyarıları dikkate almayınca yolu kesildi

Zaman zaman hız yapan şahıs, köpeğe acı ve korku dolu anlar yaşattı.

Duruma kayıtsız kalamayan vatandaşlar tepki gösterdi. Uyarıları dikkate almayan sürücü, yoluna devam ederken bir otomobil ile yolu kesildi.

Arnavutköy’de motosikletinin arkasına köpek bağlayan şahıs kamerada VİDEO



"Ben sizden daha hayvanseverim"

Şahıs motosikletinden indirildi ve ardından vatandaşlardan tepki gördü.

Bunun üzerine “Ben sizden daha hayvanseverim.” şeklinde yanıt verdi.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre; yaşananlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülenirken, köpek bir otomobil ile götürülmek istenen yere taşındı.