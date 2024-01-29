Balıkesir'de aşırı hız kaza getirdi Bandırma ilçesinde aşırı hızlı otomobil, elektrik direklerine ve kaldırım kenarlarında bulunan beton dubalara çarparak durabildi.

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İHA

Balıkesir'de korkunç bir kaza yaşandı.

Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda, 34 AF 5468 plakalı otomobilin sürücüsü E.E.K., aşırı hız nedeniyle duramayınca kaldırımda bulunan elektrik direkleri ile beton dubalara çarptı.

Araç hasar gördü

Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında ve alt kısmında büyük hasar meydana geldi.

Sürücü E.E.K., şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı.

O anlar kamerada

Çekici yardımı ile hasar alan otomobil, olay yerinden kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)