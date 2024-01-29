İHA
Balıkesir'de korkunç bir kaza yaşandı.
Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda, 34 AF 5468 plakalı otomobilin sürücüsü E.E.K., aşırı hız nedeniyle duramayınca kaldırımda bulunan elektrik direkleri ile beton dubalara çarptı.
Araç hasar gördü
Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında ve alt kısmında büyük hasar meydana geldi.
Sürücü E.E.K., şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı.
O anlar kamerada
Çekici yardımı ile hasar alan otomobil, olay yerinden kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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