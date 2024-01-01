Bursa'da yılbaşı eğlencesinde kaza! Havai fişeğin elinde patladığı anlar kamerada Yeni yılı havai fişek atarak karşılamak isteyen bir genç, son fişeğin elinde patlaması sonucu adeta ölümden döndü. Genç, olaydan yara almadan kurtuldu.

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İHA

yılbaşı kutlamalarında zaman zaman kazalar meydana geldi.

Kimileri ise bu kazalardan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Bursa'da da dün gece büyük bir coşku hakimdi. Geceyi değerlendirmek isteyen bir genç havai fişekle boş bir araziye gitti.

Son fişek elinde patladı

Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda, genç adam fişekleri peş peşe ateşledi.

4-5 fişek sorunsuz olarak görsel şölen sunarken, son fişek ise gencin elinde patladı.

O anlar kamerada

Arkadaşları o anları kayda alırken, büyük korku yaşayan genç eğilerek ve uzaklaşarak fişeğin parçalarından kurtulmaya çalıştı.

Olayı yara almadan atlatan gencin arkadaşları anbean olanları görüntüledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)