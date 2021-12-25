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    Doğu Ekspresi’nde fotoğraf çekmek için kapıyı açan yolcu düştü

    Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treninde, fotoğraf çekmek için açtığı vagon kapısından düşen yolcu ağır yaralandı.
    • İHA
    • 25.12.2021 - 03:02
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    Doğu Ekspresi’nde fotoğraf çekmek için kapıyı açan yolcu düştü

    Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi’ndeki tren istasyonu yakınlarında, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treninde bulunan Emre Berat Başaran isimli yolcu, fotoğraf çekmek için 5’inci vagonun kapısını açtı.

    DENGESİNİ KAYBEDİP TRENDEN DÜŞTÜ

    O esnada dengesini kaybeden Başaran, trenden aşağı düştü. Olayı gören yolcuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine tren durdurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    DURUMU AĞIR

    Sağlık ekipleri, bilek kısmında kesik olan Başaran’ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Başaran’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Doğu Ekspresi’nde fotoğraf çekmek için kapıyı açan yolcu düştü - VİDEO

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