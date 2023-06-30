Düzce'de 7 araç, kazaya karıştı Anadolu Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Feci anlar, kazaya karışan otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.

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DHA

Kurban Bayramı tatilinde, yine aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kazalar meydana geldi.

Düzce Anadolu Otoyolu’ndan Ankara istikametine seyir halinde olan bir araç, Küçük Melen mevkisinde hatalı sollama yaptı.

7 araç birbirine girdi

Bu hata, 7 aracın birbirine girmesine neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

3 yaralı var

Ekipler yaptıkları kontrolde 3 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, araç kamerasında

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda trafik, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Bu arada olay anı, kazaya karışan otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.