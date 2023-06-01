DHA
6 Şubat deprem felaketinden sonra toparlanmaya çalışan Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki çiftçiler bir felaket daha yaşadı.
Sabah saatlerinde ilçedeki Beyler Mahallesin Leçe mevkiinde arpa ve buğday ekili arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarıyla araziye itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.
1500 dönüm ürün kül oldu
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.
3 saatte kontol altına alınan yangında 1500 dönüm ekili alan yanarak küle döndü.