Hatay'da 16 katlı rezidansın son bloğu da yerle bir oldu Depremin en çok zarar verdiği yerlerden olan Hatay'da 16 katlı devasa rezidansın son bloğu da ekiplerin başarılı çalışmasıyla dinamit kullanılarak yıkıldı. O anlar drone kamerasına yansıdı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana geldi.

Binlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de evsiz kaldı. Yaşanan yıkımın ardından Hatay, yeniden inşaa ediliyor.

Hatay'da yapımı başlanan konutlar olduğu kadar, depremden kalan hasarlı konutların yıkımı da sürüyor.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 16 katlı devasa rezidansın 3. ve son bloğunun yıkımı dinamitle patlatılarak gerçekleştirildi. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

Drone kamerası ile görüntülenen yıkımın ardından milyonlarca liraya daire satılan rezidanstan geriye enkaz kaldı.

2 konutlu bina dinamitlendi

Enkaz kentte dinamitle yıkım gerçekleştiren Abdülaziz Yıldız, iş makineleriyle inmeyen binaları dinamit kullanarak yıktıklarını ifade ederek, “Bu gün rabbim kısmet ederse 16 kat, eksi 2 konutlu binayı dinamitledik ve yıkacağız. Burada 4 blok bulunan bir rezidans vardı, üçünü indirdik. Makinelerle inmeyen binaları, dinamitleyip indiriyoruz.” dedi.

Binalar patlama yöntemiyle yıkılıyor

Şantiye şefi Hasan Türkmen, dinamitle patlatma yöntemiyle 50. binayı yıkacaklarını ifade ederek, “Arkamızda gördüğünüz binalar, çok yüksek katlı olduğu için patlatma usulüyle yıkmaya başladık. Bu şekilde devam ediyoruz.

Ekskavatör, makine veya makasla yıkımlar çok zor ve tehlikeli olduğu için biz bu usulü seçtik. Patlatma usulüyle bu gün 50. binamız olacak. 220 bin metrekare alan yıktık, patlatma usulüyle. Devamı da gelecek” şeklinde konuştu.