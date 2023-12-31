İstanbul Esenyurt'ta feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

AA & Ensonhaber
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Hadımköy bağlantı yolunda seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen lüks cip, İSTAÇ'a ait yol temizleme aracına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle İSTAÇ aracı sürücü kısmından öne doğru kırılırken sürücüsü de yaralandı.
2 kişi can verdi
Cipteki 1 kişi ağır yaralanırken, 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin bulundukları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken belediye ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı.
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