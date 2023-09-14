İstanbul Gaziosmanpaşa'da yoldan geçenlere silah doğrultan şüpheli yakalandı İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken çevresindekilere silah doğrultan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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İHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir şahsın sokak ortasında elindeki silahı çevresindekilere doğrulttuğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri videodaki şahıslardan silahlı olanın S.Y. (19), yanında yürüyen şahsın da T.B.E. (16) olduğunu belirledi.

Yakalandılar

Polis ekipleri tarafından şahıslar Karadeniz Mahallesi'nde yakalanırken S.Y.'nin adresinde yapılan aramada olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu da belirlendi.

Şüpheli şahıslar hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)