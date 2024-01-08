Karaman'da gençlerin tartışması kanlı bitti

İHA
Karaman'da gençler arasında dehşet anları yaşandı.
Y.D. (16), sokak ortasında karşılaştığı husumetlileri M.A.Ş. (17) ve A.D. (16) ile tartışmaya başladı.
Bacaklarından bıçaklandı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., bacaklarından bıçaklandı. Y.D., kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı Y.D., olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şüpheliler yakalandı
Olay yerinden yaya olarak kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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