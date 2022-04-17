Kocaeli’de, 269 fabrika işçisinin 18 yıllık tazminat mücadelesi

Kapanan fabrikadan tazminatlarını alamayan işçiler için, fabrikanın Gebze İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılması ile umut doğdu. Fabrika satılırsa, işçiler 18 yıl sonra tazminatlarını alabilecek.

Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi üzerinde oto filtre üretimi yapan bir fabrika, 2001 yılında mali sorunlar yaşayarak işçilerin maaşlarını ve sosyal haklarını ödeyemeyince, işçilerle alacaklarını ödeme taahhüdü vererek anlaştı.

İsim değiştirerek üretime devam eden fabrika, mali sorunlar çözülemeyince 2004 yılında faaliyetlerini durdurdu.

DHA’nın haberine göre; fabrikanın kapanması ile 269 işçi, işsiz kaldı.

İşçiler, açtıkları tüm davaları kazandı

Bir süre sonra fabrika arazisini parsel parsel bölen işveren, bölümleri farklı firmalara kiraladı.

İşçiler ise kendilerine taahhüt edilen hiçbir şeyin yerine getirilmemesi üzerine, durumu mahkemeye taşıdılar. İşçiler, açtıkları tüm davaları kazansa da yine de hiçbirine ödeme yapılmadı.

Mahkeme sürecinin sonlanmasının ardından fabrika arazisi, içerisindeki tesis ve binalarla birlikte Gebze İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Ancak yıllar boyunca düzenlenen ihalelere katılan hiç kimse olmadı. Fabrika 21 Haziran'da 154 milyon 465 bin 641 TL muayyen bedelle açık artırma usulüyle tekrar satışa sunulacak.

“25 sene 56 gün çalıştım”

Fabrikada 25 yıl çalışan Hüseyin Turna, yaşadıklarını şu ifadeleri kullandı:

“1977 Nisan ayında bu fabrikada işçi olarak iş başı yaptım. 2002 yılına kadar 25 sene 56 gün çalıştım. Fakat fabrika kapanınca biz mağdur olduk. Tazminatımızı alamadık. Paralarımızı alamadık. Mahkemelik olduk.





“Sendika da bizi bıraktı”

Sendikanın avukatları bizi belirli bir yere kadar getirdi. Sonra bıraktılar. Sendika da bizi bıraktı. Ondan sonra başka bir avukatla anlaştık. O avukat beyle neredeyse 20 senedir birlikteyiz. Alacağız, satacağız derken bu zamana kadar geldi. Benimle birlikte 269 kişi bu şekilde mağdur durumda bekliyor. Şimdi önümüzdeki 21 Haziran'da icra yoluyla satış olacağı söylendi. Biz de 'Sonuç ne olacak' diye merak ediyoruz. Burayı alacak müşteriler varsa buyursunlar, bize de yardımcı olsunlar. Hep beraber kurtulalım.”





“Kiraların nereye ödendiğine dair hiçbir bilgimiz yok”

Fabrikada 10 yıl çalışan Halise Yılmaz, “1990 yılından 2000 yılına kadar burada çalıştım. Alacaklarım tamamıyla kaldı. Bugüne kadar hiç para almadık. Şu anda fabrika kiracılarla dolu. Biz birinci sırada alacaklılar olmamıza rağmen tazminatımızı alamıyoruz. Bu kiraların nereye ödendiğine dair hiçbir bilgimiz yok. 21 Haziran'da icra yoluyla Gebze Adliyesi'nde satışımız var. Tüm Kocaeli'deki iş verenlerin muhakkak Gebze Adliyesi'ne gelip, bu fabrikayı almalarını bekliyoruz.” dedi.

“Bizim dayanacak gücümüz kalmadı”

Parasını alamayan işçilerden Necla Cengizer, “Benim 6 yıllık alacağım var. Bir an önce bu fabrikanın satılmasını ve parama kavuşmayı istiyorum. Herkes parasını almak istiyor. Artık biz yıldık. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Bir an önce satılsın ve herkes rahat etsin.” dedi.