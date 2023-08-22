MHP eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz silahlı saldırıya uğradı: Hayatını kaybetti

ensonhaber.com

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde silah sesleri duyuldu.

Bölgedeki bir kafeye düzenlenen saldırıda hedef MHP eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz oldu.

Kurşunların isabet ettiği Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Kahpe bir saldırı sonucu vefat etti..."

Olaya ilişkin açıklama MHP MYK üyesi sezer Yozgat'tan geldi.

Yozgat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İlçe Yönetiminde görev yapmış olduğum MHP eski Eyüpsultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüye öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağ olsun.