Muğla'da ipi dolanan pilotu, yedek paraşüt kurtardı Pistten tekli atlayış yaptığı sırada ipi dolanan pilot, son anda yedek paraşüt ile kayalıklara iniş yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Heyecan ve adrenalinin zirvesini yaşayan paraşüt pilotlarından biri, bugün ölümden döndü… Pilot, Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın 1900 metresindeki pistine çıktı. İpi dolanan pilot, hızla düşüşe geçti Hazırlıklarını tamamlayan paraşüt pilotu, saat 11.00 sıralarında uçuşa kalkıştı. Ancak bu sırada ipi dolanan pilot, hızla düşüşe geçti. Yere metreler kala yedek paraşütünü açan pilot, kayalıklara indi. Yara almadan kurtuldu Pilotun ölümle burun buruna geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.