Osmaniye’de 5 çocuk babasının yürüyerek girdiği hastaneden cenazesi çıktı 53 yaşındaki gıda toptancısı, öksürük şikayeti ile yürüyerek gittiği özel hastanede yaşamını yitirdi. Toptancıya alerjisi olan ilacın verildiğini öne süren aile, suç duyurusunda bulundu. Aile, hastanede alerji uyarısı yaptıkları hemşirenin, “Burası hastane, bir şey olursa müdahale ederiz” dediğini iddia etti. Hastane yönetimi, iddiaları reddetti.

DHA

Osmaniye’de 5 çocuk babası Nureddin Özoğlu, 14 Ocak günü saat 00.30 sıralarında kızı Zehra Özoğlu (19) ile öksürük şikayetiyle kentteki bir özel hastaneye gitti.

Doktor, muayene ettiği Nureddin Özoğlu’nu ilaç yazarak taburcu etti.

Durumunda bir düzelme olmayan 53 yaşındaki Nureddin Özoğlu, aynı gün eşi ve kızı ile yine aynı hastaneye geldi.

Serum verilirken fenalaştı

Muayene edilen Özoğlu, ilca karıştırılan serum verilirken fenalaştı.

Özoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Doğal ölüm' raporu verilen Özoğlu, Osmaniye'de toprağa verildi.

Aile, suç duyurusunda bulundu

Eşi Songül Özoğlu ile çocukları, hastaya alerjisi olan ilaç verildiğini önü sürüp yanlış teşhis ve tedavi uygulandığı gerekçesi ile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken aile, avukatları aracılığıyla hastaneden güvenlik kamerası görüntülerini talep etti.

Görüntülerde Özoğlu’nun yürüyerek hastaneye geldiği anların kayda girdiği belirtildi.

'Eksik görüntüler var'

Ailenin avukatı İrfan Cem Çakır, şunları söyledi:

Aile çok üzgün, ani bir şekilde kayıp yaşadılar. Sorumluların ve kusuru bulunanların bir an önce tespit edilerek cezalandırılmasını istiyorlar. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, titizlikle yürütülmektedir. Ancak hastane kamera kayıtlarının eksik olarak gönderildiğini fark ettik. Biz bunun ufak bir hata olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce o eksiklikler giderilerek olayın aydınlatılmasını, kusuru bulunan hemşiredir, doktordur, artık hangi sağlık çalışanı ise onun tespit edilerek cezalandırılması için elimizden geleni hukuki olarak yapacağız.

Alerjisi olan ilacı yazdılar

Nureddin Özoğlu'nu hastanede bir an olsun yalnız bırakmayan eşi Songül Özoğlu ise öksürük şikayetiyle geldikleri hastaneden cesedini aldıklarını eşinin ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.

Özoğlu, doktorun eşine alerjisi bulunduğu bir ilacı yazdığı, kızının itirazı üzerine ilacın değiştirilerek taburcu edildiğini söyledi.

"Hastaneye güle oynaya geldik"

Ancak eşinin durumunda düzelme olmayınca tekrar aynı hastaneye gittiklerini, bu kez hemşirenin eşinin alerjisi olan ilacı verdiğini öne süren Özoğlu, "Hastaneye güle oynaya geldik. Ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Uyarılarımıza rağmen alerjisi olan tozlu ilaç, seruma enjekte edildi. Uyardığımız hemşire kızıma 'Burası hastane, bir şey olursa müdahale ederiz' dedi. Ama eşimi kurtaramadılar. Hepimiz üzgünüz, halen kabullenemiyoruz. Sapasağlam adamı kaybetmemiz çok zor oldu. Bizim yaşadığımız olayı başkalarının da yaşamasını istemiyoruz. Kabullenmek çok zor. Bu hukuki süreçte elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Hastane yönetimi: İddialar asılsız

Hastane yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu, ailenin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığını, hukuki sürecin sonucunun beklendiğini bildirdi.