Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, H.E.Ç. idaresindeki 34 GBJ 861 dorse plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Yol kenarına devrildi
Meydana gelen kazada, sürücü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Yaşanan kazayı böyle anlattı
Öte yandan, kazayı görerek duran bir vatandaş ise cep telefonuyla o anları, “Mekece girişi D-650 kara yolu, Sakarya’dan Eskişehir istikametine gitmekte olan tır kontrolden çıktı. Tır sürücüsünün uykulu olduğu söyleniyor. Olay yerine kaza kırım, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Trafik şu an tek şeritten sağlanıyor.” sözleriyle adeta bir spiker gibi anlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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