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Sakarya'da gördüğü kazayı kayda alarak spiker gibi anlattı

Sakarya'da gördüğü kazayı kayda alarak spiker gibi anlattı Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören bir kişi ise o anları adeta bir spiker gibi anlattı.