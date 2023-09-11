Sarıyer'de korkutan orman yangını

İHA
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yangın haberleri korkutmaya devam ediyor.
Orman yangını bu kez Megakent İstanbul'da panik yarattı.
Sarıyer'de orman yangını
Yangın, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı.
Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler müdahale etti
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
500 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)