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    Sivas'ta sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı

    Sivas'ta sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı

    Sivas'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpmasıyla yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
    • AA
    • 15.03.2022 - 07:08
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    Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta havlayan köpekten korkarak yola fırlayan 12 yaşındaki U.K'ya, İ.Y'nin kullandığı otomobil çarptı.

    BACAĞI KIRILDI

    U.K, 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Bacağında kırık olan U.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Sivas'ta sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı -VİDEO

    ÇOCUĞUN KÖPEKTEN KAÇTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

    Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, kaldırımda yürüyen U.K'nin, havlayarak üzerine gelen köpekten korkarak yola doğru kaçması ve otomobilin çarpması sonucu havada takla atması yer alıyor.

    Söz konusu yerde gezinen birden fazla sokak köpeği de kameraya yansıdı.

    Sivas ta sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı #1

    MAHALLELİ KÖPEKLERDEN ŞİKAYETÇİ

    Videonun sonunda görünen bir kadının orada köpekleri beslediği, mahallelinin ondan ve köpeklerden şikayetçi olduğu biliniyor.

    Sivas ta sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı #2

    Sivas ta sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı #3

    Sivas ta sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı #4


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