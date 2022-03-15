Sivas'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpmasıyla yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta havlayan köpekten korkarak yola fırlayan 12 yaşındaki U.K'ya, İ.Y'nin kullandığı otomobil çarptı.

BACAĞI KIRILDI

U.K, 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bacağında kırık olan U.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sivas'ta sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı -VİDEO

ÇOCUĞUN KÖPEKTEN KAÇTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen U.K'nin, havlayarak üzerine gelen köpekten korkarak yola doğru kaçması ve otomobilin çarpması sonucu havada takla atması yer alıyor.

Söz konusu yerde gezinen birden fazla sokak köpeği de kameraya yansıdı.

MAHALLELİ KÖPEKLERDEN ŞİKAYETÇİ

Videonun sonunda görünen bir kadının orada köpekleri beslediği, mahallelinin ondan ve köpeklerden şikayetçi olduğu biliniyor.