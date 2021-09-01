Daha önce bakım elemanı olarak çalıştığı firmadaki baz istasyonlarının aküsünü çalan Rızık Örsel, jandarma tarafından yakalandı. Tutuklanan Örsel, aküleri İstanbul’da sattığını söyledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir GSM operatör firması, iletişimde aksaklık yaşadı.

Firma, aksaklık üzerine baz istasyonlarını kontrol ettiğinde, akülerin yerinde olmadığını gördü.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kumbağ Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İSTANBUL'DA OLDUĞU BELİRLENDİ

Çalışmalar kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yapılan incelemelerde, hırsızlık şüphelisinin Rıza Örsel olduğu tespit edildi.

Araç bilgilerinden İstanbul'da olduğu belirlenen Örsel, jandarma tarafından yakalanarak Tekirdağ'a getirildi.

İTİRAF ETTİ

GSM firmasında uzun yıllar bakım elamanı olarak çalışıp ayrılan ve istasyonların kapılarının kilitlerini açmak için de anahtarlarını bu sırada temin ettiği belirlenen Örsel, baz istasyonlarından aküleri çaldığını itiraf etti.

Tekirdağ’da baz istasyonlarının akülerini çalan eski çalışan çıktı VİDEO



4 BİN 200 LİRAYA SATILDI

Çalınan 16 aküyü 4 bin 200 liraya İstanbul'da sattığını söyleyen Örsel, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine konuldu.