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    Yalova'da müsilaj nedeniyle uçamayan martı kurtarıldı

    Deniz salyası nedeniyle uçamayan martı, temizleme çalışması yapan ekip tarafından kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 10:52
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    Yalova'da müsilaj nedeniyle uçamayan martı kurtarıldı

    Marmara'yı saran deniz salyasından kurtulmak için yapılan çalışmalar devam ediyor.

    Başta Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehirclik Bakanlığı, Marmara Denizi'ni kurtarmak için eylem planı hazırlandı.

    Temizleme çalışması devam ederken, Yalova'da bir martının salya nedeniyle uçamadığı görüldü.

    EKİPLER MARTIYI KURTARDI

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, martının uçamadığını fark etti. Martı, balık kepçesi yardımıyla denizden alındı.

    Ekipler, martıyı yıkayarak, ayaklarını ve kanatlarını deniz salyasından arındırdı.

    Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen martı, tedaviye alındı.

    Yalova'da müsilaj nedeniyle uçamayan martı kurtarıldı VİDEO

    Yalova da müsilaj nedeniyle uçamayan martı kurtarıldı #1

    Yalova da müsilaj nedeniyle uçamayan martı kurtarıldı #2

    Yalova da müsilaj nedeniyle uçamayan martı kurtarıldı #3

    Yalova da müsilaj nedeniyle uçamayan martı kurtarıldı #4

    Yalova da müsilaj nedeniyle uçamayan martı kurtarıldı #5

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