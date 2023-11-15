Zonguldak'ta epilepsi krizi geçiren şahıs kayalıklara düşerek öldü

DHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yalnızçam köyünde besi hayvanlarını toplamak için meraya giden Yaşar Bektaş (34), epilepsi krizi geçirdi.
Ayağı taşa takılan Bektaş, 3 metre yüksekten kayalıklara düştü.
Kanlar içinde kalan Bektaş'ı görenler yardım çağırdı.
Olay yerinde can verdi
Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bektaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Bektaş'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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