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Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

Yaz tatilinin keyfini çıkaran Acun Ilıcalı, 1 saatlik kahvaltı için Çeşme'den Mikonos'a geçti.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 12:54..
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Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

Acun Ilıcalı, yoğun bir yayın dönemini geride bıraktıktan sonra soluğu İzmir'in Çeşme ilçesinde aldı.

Sıcak havanın ve denizin keyfini yaşayan Ilıcalı, her zaman anlattığı hız zevkinden de vazgeçmedi.

KAHVALTIYA YUNAN ADASINA GİTMEK..

3 tane sürat teknesi bulunan Acun Ilıcalı, kahvaltı için Çeşme'den Yunan adası Mikonos'a gitti.

20 yaşındaki sevgilisi Çağla Ayça'nın da eşlik ettiği Acun Ilıcalı'nın, Mikonos'taki kahvaltı turu 1 saat sürdü.

Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

3 TANE SÜRAT TEKNEM, 12 TANE MOTORUM, 2 TANE YATIM VAR"

Mal varlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Uçağım var. Amerika'da, Dominik'te ve Türkiye'de 3 tane sürat teknem var. 12 tane motorum var. 2 tane yatım var. Ben, bir şeyden zevk aldığım için bir şey alan biriyim. Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Biz geçen yıl 100 saat durmuşuz. Dün Bodrum'dan Çeşme'ye geldim. 50 dakika sürdü. 140 mile çıktık. Deniz yumuşadı bir an. Yaşayan bilir o anı. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok." ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

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