Aslı Bekiroğlu'dan ifşa görüntüleri hakkında açıklama

İnternette çektiği videolar sonrası oyunculuk dünyasına giren 24 yaşındaki Aslı Bekiroğlu, Star tv'de yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi ile adını herkese duyurmuştu.
SOSYAL MEDYADA ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Genç oyuncu Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen ifşa görüntüleri, dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşılarak, kısa bir sürede TT listesine girdi.
FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞANLARA DAVA AÇTI
Görüntülerin yayılmasının ardından Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, "Sosyal medyada fotoğraflarımı paylaşanlar hakkında, nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım." dedi.
Öte yandan, Aslı Bekiroğlu’na ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra genç oyuncuya, sosyal medya üzerinden destek mesajları da gecikmedi.