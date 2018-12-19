Bakan Ziya Selçuk: Hedefimiz kaliteli eğitim

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı'nda, İstanbul'da görev yapan okul müdürleriyle bir araya geldi.

OKUL MÜDÜRLERİ DEĞİŞMEYECEK

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada hedeflerinin daha kaliteli eğitim olduğunu vurguladı. Okul müdürleri değişecek haberlerini de yalanlayan Selçuk, müdürlere dedikodulara kulak asmamalarını söyledi.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Bakan Ziya Selçuk, "Eğer bir yönetici başarısız olsun diye uğraşıyorsanız aslında çocuklar başarısız olsun diye uğraşıyorsunuzdur. Biz aynı gemideyiz. Hücre, doku, organ, vücut, biz aynı vücuduz, biz aynı hücreyiz, aynı dokuyuz, aynı organız. O yüzden başaracaksak birlikte başaracağız. Çünkü böyle bir değişim, sadece sizin hızınıza bağlı, sadece sizin niyetinize bağlı, sadece sizin yol arkadaşlığınıza bağlı" dedi.

"GAYEMİZ DAHA KALİTELİ EĞİTİM"

Ziya Selçuk, "Eğer siz bu değişimi omuzlarsanız, sizler bu değişimde beraberce yürümemize izin verirseniz, o zaman biz bir şey yapabiliriz. Önümüzdeki süreçte değiştirmek değil, geliştirmek üzerine bir yaklaşım sergileyeceğiz. Yine sizlerle birlikte daha kaliteli işler yapmaya yöneleceğiz. Tüm müdürler değişecekmiş ve sair dedikoduları boş verin. Gayemiz birlikte daha kaliteli bir eğitime yolculuk" diye konuştu.