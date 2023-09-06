24 şehir için alarm verildi! İşte 7 büyüklüğünde deprem riski bulunan yerler Jeoloji Mühendisleri Odası, altından fay hattı geçen 24 il için deprem alarmı verdi. İşte merak edilen o iller..

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Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı olan şehirler belli oldu. Jeoloji Mühendisleri Odası 24 şehir için deprem alarmı verdi.

Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yapılan bir çalışmada altından doğrudan fay hattı geçen 24 il araştırıldı.

Yapılan bu çalışmanın sonucunda ülkemizde 7 büyüklüğünde deprem olma riski bulunan şehirler belli oldu.

Sosyal medyada gündeme oturan bu araştırmaya göre açıklanan bazı şehirler duyanları adeta şaşkına çevirdi.

İşte deprem tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek o 24 şehir...

Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yapılan araştırmaya göre bu iller arasında Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari bulunuyor.

Ayrıca Kütahya, Aksaray ve Sakarya gibi fay hattının üzerinde bulunan şehirlerin de raporlarını hazırlayan Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa, İzmir ve Bolu için ise deprem riski çalışmalarına devam ediyor.