beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı maçlar belli oldu! 2 maç beIN SPORTS Haber'de... beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı basketbol maçlarının programı açıklandı. İşte 5-6 Ocak tarihleri arasında beIN SPORTS'ta yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS, bu hafta yayınlayacağı maçların programını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanacak iki karşılaşma beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Basketbol severler şifresiz yayınlanacak maçları büyük bir ilgi ile takip ediyor.

beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.

Peki, beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maçlar ve başlama saatleri...

5 Ocak Cuma

19:00 Bahçeşehir Koleji - Merkezefendi Belediyesi

6 Ocak Cumartesi

18:00 Pınar Karşıyaka - Manisa BB