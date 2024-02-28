Çöpe atanlar pişman olacak! Meğer arta kalan çay altın değerindeymiş… Her evde olduğu gibi demlikte arta kalan çay yolu çöptür. Ancak kalan çayın öyle faydaları varmış ki sizi bunca zaman çöpe attığınıza pişman edecek. İşte, arta kalan çayın deva olduğu o dertler…

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Demlikte arta kalan çay, bir atık olarak nitelendirilerek çöp yolunu tutsa da aslında birçok faydası olan doğal bir maddedir.

Bunca zamandır içmediğiniz çayı döktüğünüz için pişman olacağınız öyle faydalara sahipmiş ki adeta sağlığınız için altın değerinde olan o faydaları duyunca şaşıp kalacaksınız.

İçilmeyen çayı dökmek yerine kalanını kullanarak birçok günlük sorunu çözmek mümkünmüş. Hem doğal hem de ekonomik olan bu yöntemler günlük hayatta karşılaşılan birçok sorunu tarihe karıştırıyor.

İşte, arta kalan çayın faydaları…

Demlikte kalan çay günlük hayatta belki de en çok karşılaşılan sorunların başında gelen, ayak kokusu, boğaz ağrısı, cilt problemleri, kokulu buzdolapları başta olmak üzere birçok alanda faydalıdır.

Ayak kokusu

Ayaklarınızın kokusundan rahatız oluyor ve basit ama etkili bir yöntem arıyorsanız çay bu sorun için biçilmiş kaftan. Ilık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırarak her akşam 10 dakika tutun. 10 gün içinde ayak kokusundan eser kalmayacaktır.

Boğaz ağrısı

Özellikle de salgın döneminde olduğumuz şu sıralarda en yaygın şikayetlerden biri olan boğaz ağrısında da çay posası oldukça etkili bir yöntemdir. Çay posaları süzülüp soğuduktan sonra, boğaz ağrılarında gargara olarak kullanılabilir.

Buzdolabı kokuları

Demlikte kalan çay posalarını kurutup bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin. Bu, buzdolabının hoş olmayan kokularını gidermede etkili olacaktır.

Cilt yağlanmaları

Cildinizde ki yağlanmalardan şikayetçiyseniz çay en etkili ve pratik yöntemlerden biri olarak bakım rutininizdeki yerini alacak kadar etkilidir. Banyodan çıkmadan önce bir çaydanlık çay ile cildinizi ovuşturarak, cildinizdeki yağlanmayı azaltabilirsiniz.

Yaralarda çay etkisi

Çay, antibiyotik etki göstererek derinizdeki yaraların temizlenmesine yardımcı olabilir. Pamuk yardımıyla uygulanabilir.

Balık ve soğan kokusuna

Elinize sinen balık ya da soğan kokularını gidermeme de oldukça etkili olan çay sizi kullandığınıza pişman etmeyecek etkilerini kısa sürede gösterecek. Elinizi demli çayla yıkayarak bu kokulardan kurtulabilirsiniz.

Göz çapaklanmalarına

Kaynamış çayı bir tasa koyup buharı gözünüze gelecek biçimde başınızın üstüne koyarak göz çapaklarından kurtulabilirsiniz.

Cansız saçlara

Şampuanladıktan sonra saçlarınızı bir çaydanlık ılık çayla durulayarak saçlarınıza ışıltı kazandırabilirsiniz.

Dil yaraları

Fark etmeden hepimiz dilimizi ısırır ya da sıcak şeyleri aniden tüketirken yakabiliriz. İşte, bu noktada etkili olan çayla günde üç kez ağzınızı çalkalayarak dil yaralarının iyileşmesine yardımcı olabilirsiniz.