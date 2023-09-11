Dolar kuru bugün ne kadar? Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

ensonhaber.com Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "11 Eylül 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 11 Eylül 2023 dolar kaç TL oldu? İstanbul serbest piyasada dolar 26,8480 liradan, euro 28,8040 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 26,8460 liradan alınan dolar, 26,8480 liradan satılıyor. 28,8020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8040 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 26,8510 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8160 lira olmuştu.

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