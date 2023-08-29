Dolar/TL güne nasıl başladı? (29.08.2023) Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

ensonhaber.com Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "29 Ağustos 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 29 Ağustos 2023 dolar kaç TL oldu? Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık faiz artırma kararının ardından düşüşe geçen, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurlarnda hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasada 26,5350 liradan alınan dolar, 26,5370 liradan satılıyor. 28,7170 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28,7190 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 26,5650 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28,7290 lira olmuştu.

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