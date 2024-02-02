"Emekliler Yılı" zammı! Bayram ikramiyeleri 5 bin lira iddiası... Emekli maaşlarına yapılan ek zammın belirlenmesinin ardından, emeklilerin bayram ikramiyelerine de zam söz konusu. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek olan ikramiyenin 5 bin lira olacağı iddia edildi.

ensonhaber.com

Memurlar ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlenirken en düşük emekli aylığı da 7.500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Seçim öncesinde emekli maaşı zammının yanı sıra ikramiyeler de gündeme geldi.

Emekli vatandaşlara ödenen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyesi 2 bin liraya çıkartılmıştı.

Zam gelebilir

2024 yılının Emekliler Yılı olarak ilan edilmesi ve yerel seçimlerin de etkisiyle zam iddiaları ortaya atıldı.

Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı konusunda farklı rakamlar iddia ediliyor.

Kulis bilgilerine göre emeklilere bayramlarda ödenen 2 bin liralık ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.