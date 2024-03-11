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Eski Fenerbahçeli dünya rekorunu egale etti! Üst üste 27 galibiyet...

Eski Fenerbahçeli dünya rekorunu egale etti! Üst üste 27 galibiyet... Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus yeni takımıyla dünya rekorunu egale etti. İşte Jorge Jesus ve öğrencilerinin bu sezon ki performansı..