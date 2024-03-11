Eski Fenerbahçeli dünya rekorunu egale etti! Üst üste 27 galibiyet...

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus yeni takımıyla dünya rekorunu egale etti.
Fenerbahçe'nin ardından Suudi Arabistan Pro Lig takımı Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, bu sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de oynadığı maçlarda hiç mağlup olmadı.
Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'de oynadığı 23 maçta 21 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
Dünya rekorunu egale ettiler
Jorge Jesus ve öğrencileri bu sezon 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Al Hilal, son olarak Al-Riyadh'ı 3-1 yenerek üst üste 27 resmi maçını kazanarak dünya rekorunu egale etti.
Al-Hilal, bir maç daha kazanması halinde üst üste en çok maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi olacak.