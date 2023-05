İnternet tarihinin ilkleri nelerdir? İnternet tarihinin ilk arama motoru, ilk e-postası.. İnternet dünyasının en popüler ilklerini sizler için derledik. İşte internet dünyasının ilkleri..

Hayatımızın vazgeçilmezi olan internet bundan yıllar önce hayatımıza girdi ve bugün artık herşeyi arayıp bulabildiğimiz bir dünya haline dönüştü.

Peki şimdilerde en çok kullandığımız internet teknolojilerinin ilk çıkış olayları nasıl oldu. Bu yazımızda internet tarihinin en önemli ilkleri sizler için araştırdık.

İşte internet tarihinin bazı ilkleri..

İlk arama motoru

İnternet tarihinin ilk arama motoru 1990 yılında üniversite öğrencisi Alan Emtage tarafından kurulan 'Archie' isimli arama motorudur.

İlk e-posta

İnternette atılan ilk e-posta yazılımcı Ray Tomlinson tarafından 1971'de gönderildi. İlk e-postanın içeriği ise “QWERTYUIOP” idi

Alınan ilk domain

İnternetin alınan ilk domain uzantısı bilgisayar üreticisi Symbolics şirketi tarafından 15 Mart 1985 tarihinde alındı.Alınan ilk domain "symbolics.com" oldu.

İlk Webcam

Webcam ilk kez 1991 yılında Cambridge Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde geliştirilmiştir. Bu kamera 22 Ağustos 2001 tarihine kadar açık bırakıldı ve bu tarihten sonra kapatıldı. Kamera tarafından çekilen son görüntü hala kendi ana sayfasından ulaşılabilir durumdadır.

İnternete yüklenen ilk fotoğraf

İnternete yüklenen ilk fotoğraf CERN çalışanı kadınlardan oluşan Les Horribles Cernettes isimli müzik grubuna ait bu fotoğraftır.Fotoğraf 1992 yılında WWW'nin mucidi Tim Berners-Lee tarafından internete yüklenmiştir.

İlk emojiler

İnternetin ilk emojileri 1999 yılında Japon Shigetaka Kurita tarafından tasarlanmıştır.

İlk tweet

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey Mart 2006'da 'Jack' kullanıcı adına sahip hesabından ilk tweeti attı.Jack Dorsey'in attığı ilk tweet "just setting up my twttr" oldu.

İlk instagram paylaşımı

Instagram'ın ilk gönderisi 17 Temmuz 2010'da atıldı.İlk gönderiyi instagram kurucularından Kevin Systrom attı.