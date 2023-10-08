Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Emekli zammı geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca emekliye zam müjdesi önümüzdeki kabine toplantısında açıklanacak. Peki, kabine ne zaman toplanacak? İşte yeni kabine tarihi...

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "zam" sinyali verdi. Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı. Açıklama ardından kabine toplantısı tarihi merak edildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte yeni kabinenin tarihi... Yeni kabine tarihi Kabine toplantısının önümüzdeki hafta yani 9 Ekim Pazartesi yapılması bekleniyor. Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.