Karadenizlilerin sırrı: Balık pişirirken 1 yaprak koyun, kokudan eser kalmıyor Balık pişirmenin keyfiyle başa çıkarken, evdeki hoş olmayan kokuları engellemek için bu yöntemi deneyebilirsiniz. Tavaya 1 yaprak eklemeniz yeterli…

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Hamsi sezonu yeniden açıldı ve tezgahlarda göz alıcı bir şekilde yerini aldı! Denizin en sevilen hediyesi olarak bilinen hamsi, omega 3 deposu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Taze taze avlanan bu lezzetli balık, sofralarda en çok tercih edilenler arasında yerini sağlamlaştırdı.

Ev hanımlarının pişirme konusundaki titizliği, hamsinin tadını daha da özel kılıyor. Özenle hazırlanan hamsi yemekleri, sadece mideye değil, aynı zamanda beyne de büyük katkı sağlıyor.

Ancak birçoğunuz kokusu nedeniyle evde balık pişirmeyi tercih etmiyor. Bu yöntem sayesinde rahatlıkla balık pişirebileceksiniz.

Sadece 1 yaprağıyla kokuyu yok ediyor

Balık pişirirken evde oluşan hoş olmayan kokularla başa çıkmak bazen gerçek bir sınav olabilir. Ancak şanslısınız ki, doğanın sunduğu mucizelerden biri olan defneyaprağı bu konuda size yardımcı olabilir!

Defneyaprağı, balık pişirirken oluşan kokuları etkili bir şekilde engelleyen harika bir bitkidir.

Evde kullanımıyla balık kokusu yerine eviniz, defneyaprağının hoş kokusuyla dolacak. Bu sayede, balık pişirme keyfinizden sonra evinizde hoş bir koku bırakabilirsiniz.

Kokulu mum veya tütsü gibi maddeler de balık kokusunu bastırmak için etkili birer seçenek olabilir.