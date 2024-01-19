Köfte harcına bir tutam atın, kasaptan farksız olacak... Adeta kasaptan almışsınız gibi bir lezzetle ev köftesi yapmaya hazır mısınız! İşte bu baharatı koyun, kasap köftesini aratmayacak...

ensonhaber.com

Köfte, Türk lezzetlerinin sevilen bir çeşididir. Özellikle anne köftesi, yemeye doyulmaz.

Köftesini hazır almak istemeyenler ancak kasap lezzetinde yapmak isteyenler, sırrını merak ediyor.

Kasaplar ne koyuyor da köftesi güzel oluyor diye araştıranları böyle alalım.

İşte bu baharat sayesinde köftenizi yiyen kasaptan aldınız sanacak.

Lezzeti katlanacak

Köfte harcını hazırlarken tuz ve karabiber baharatlarının yanı sıra bir dokunuş daha yapabilirsiniz.

Ekleyeceğiniz bir tutam kekik, etin lezzetini salmasına yardımcı olacaktır.

Böylece resmen kasap köftesi tadında bir kıyma harcı elde edersiniz.