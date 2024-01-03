Tadic otele sığınmıştı! Dusan Tadic'e saldıran şahsın cezası belli oldu! İşte aldığı ceza...

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'e Ajax forması giydiği dönemde saldıran şahıs hapis cezasına çarptırıldı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Dusan Tadic, 28 Temmuz 2022 tarihinde Ajax forması giydiği dönemde evinin önünde 2 kişi tarafından saldırıya uğramıştı.
Dusan Tadic aracını park ettiği sırada yanına gelen 2 kişi, Sırp futbolcuya saldırmıştı.
Olay yerinden kaçmaya çalışan Tadic'i takip eden 2 kişi, Tadic'i yakalamış ve arbede yaşanmıştı. Bu arbede esnasında hafif şekilde yaralanan Tadic yakındaki bir otele sığınmıştı.
Amsterdam polisi, güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra 2 saldırganı yakalamıştı. Mahkeme, bugün açıkladığı kararda 2 şahsın Tadic'e soygun amacıyla saldırdığına karar verdi.
12 ay hapis cezası aldı
Tadic'e saldıran 20 yaşındaki Muhammed F. isimli şahıs 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Muhammed F.'nin suç ortağı Muhammed El K. ise geçen yıl şubat ayında kamusal şiddet suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.