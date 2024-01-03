Haberler



Bilgi



Tadic otele sığınmıştı! Dusan Tadic'e saldıran şahsın cezası belli oldu! İşte aldığı ceza...

Tadic otele sığınmıştı! Dusan Tadic'e saldıran şahsın cezası belli oldu! İşte aldığı ceza... Ajax forması giydiği dönemde 2 kişinin saldırısına uğrayan Dusan Tadic'e saldıran şahısların cezası belli oldu. İşte mahkemeden çıkan o ceza...