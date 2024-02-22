TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı 8 maç belli oldu! İşte şifresiz maçların programı...

TRT Spor TFF 1. ligde oynanan müsabakaları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor'un bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.
TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği TFF 1. Lig maçları hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.
23 Şubat ile 26 Şubat tarihleri arasında TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
23 Şubat Cuma
20:00 Altay - Giresunspor (TRT SPOR)
24 Şubat Cumartesi
13:30 Bandırmaspor - Ümraniyespor (TRT SPOR)
16:00 Çorum FK - Bodrumspor (TRT SPOR)
19:00 Adanaspor - Göztepe (TRT SPOR)
25 Şubat Pazar
13:30 Keçiörengücü - Kocaelispor (TRT SPOR)
16:00 Boluspor - Erzurumspor (TRT SPOR)
19:00 Eyüpspor - Sakaryaspor (TRT SPOR)
26 Şubat Pazartesi
20:00 Şanlıurfaspor - Tuzlaspor