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Boris Johnson: 31 Ekim'de AB'de yokuz

May'in yerine İngiltere Başbakanı olacağı kesin gözüyle bakılan Boris Johnson, AB'den çıkmak için tarih verdi.

İHA | 03.06.2019 - 16:36..
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Boris Johnson: 31 Ekim'de AB'de yokuz

İngiltere'de Brexit yüzünden koltuğunu kaybeden Theresa May'in yerine en güçlü aday  Boris Johnson gözüküyor.

Eski Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, başbakan seçilmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliği’nden kesin olarak ayrılacağını söyledi.

"EN GEÇ 31 EKİM"

Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için kampanyasına başlayan Johnson, pazartesi günü bir video yayınlayarak, Brexit termin süresi geldiğinde Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılacağını duyurdu. Boris Johnson, en geç 31 Ekim'de AB'den çıkacağız dedi.

Haftasonu Birleşik Krallık’ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Johnson’ın başkan olarak iyi işler yapacağını söylemişti.

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